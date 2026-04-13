Количество ДТП без пострадавших в Подмосковье сократилось на 106 случаев

На прошлой неделе участникам 2 598 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших оказали помощь в Службе помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области. Это на 106 происшествий меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Всего квалифицированную поддержку получили 5 196 водителей. В Центрах помощи участникам оказали содействие в 1 096 дорожных авариях. Также 442 ДТП были оформлены без вызова ГАИ, с помощью «Европротоколов».

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах. В случае аварии или поломки не стоит оставаться в машине или рядом с ней — это опасно. Необходимо уйти в безопасное место за пределы проезжей части и обратиться за помощью по единому номеру 112. Специалисты Службы помощи оперативно придут на помощь.

Служба помощи представляет собой единое пространство, где функционируют круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП быстро осуществить необходимые действия и оформить «Европротокол» на месте или в центре помощи.

