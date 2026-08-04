Количество бригад скорой помощи в Подмосковье увеличилось на 16% за 3 года

В Подмосковье продолжается модернизация службы скорой медицинской помощи. Она нацелена на повышение доступности экстренной помощи и сокращение времени реагирования на вызовы.

Бригады скорой помощи работают с высокой нагрузкой каждый день.

«За последние три года количество выездных бригад увеличилось с 545 до 633, что позволило повысить доступность экстренной медицинской помощи для жителей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для привлечения новых специалистов и поддержки медицинских работников в регионе действуют меры социальной поддержки, в том числе программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», компенсация аренды жилья и другие.

В этом году практику на Московской областной станции скорой медицинской помощи проходят более 1,2 тысячи студентов — это рекордный показатель.

Кроме того, выездные бригады обеспечены новыми отечественными планшетами, которые позволяют оперативнее получать информацию о вызовах, поддерживать связь с диспетчерской и быстрее принимать решения при оказании экстренной помощи.