Количество бюджетных мест в медколледже Подмосковья увеличат в 2025 году

Количество бюджетных мест в медицинском колледже увеличат в Подмосковье в 2025 году. Их количество достигнет трех тысяч.

Сейчас в областном медицинском колледже учатся почти девять тысяч студентов. В этом году конкурс составил шесть человек на место, отметили в региональном Минздраве. Всего на бюджетную форму обучения поступили 2,8 тысячи человек.

«Ежегодно происходит увеличение количества поступающих студентов. В следующем году мы увеличим количество бюджетных мест до трех тысяч, что на 43% больше по сравнению с 2021 годом», - сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

В медколледже готовят специалистов по лечебному, сестринскому и акушерскому делу, а также стоматологов, лаборантов и фармацевтов.



Студентам также доступно заключение целевого договора с возможностью дальнейшего трудоустройства в медогранизации региона. Такой тип обучения уже выбрали почти 1,5 тысячи человек.