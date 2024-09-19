Количество автобусов на маршруте № 1222 в Балашихе увеличили почти в 2 раза

Число автобусов увеличили на межрегиональном маршруте из квартала Лукино до Щелковского шоссе. Это позволит снизить нагрузку на транспорт в пиковые часы.

Об увеличении количества маршрутов на рейсе № 1222 сообщил заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев на встрече с жителями микрорайона Алексеевская роща и квартала Лукино.

Утром и вечером, в часы пик, интервалы следования микроавтобусов сократят, увеличив число машин на маршруте.

«Жители хотят нормальной транспортной работы межрегионального маршрута № 1222. Директор автоколонны Мострансавто Сергей Вятер рассказал, что число маршруток увеличено с 13 до 22», — прокомментировал Алексей Ковалев.

Отметим, что подобные встречи с участием руководителей транспортных компаний в микрорайоне Алексеевская роща станут еженедельными до тех пор, пока транспортная работа не нормализуется. Такие мероприятия проводятся в Балашихе по поручению главы муниципалитета Сергея Юрова.

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