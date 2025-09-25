Количество автобусов на маршрутах №27 и №42 увеличили в Химках

Для жителей Химок запустили дополнительные автобусы на маршрутах общественного транспорта №27 и №42. Увеличение количества автобусов стало возможным благодаря передаче межрегиональных маршрутов Москве.

Из-за увеличения числа транспортных средств изменилось расписание их движения.

На маршрут №27 «ст. Химки — Химки (м/р Новогорск)» добавили автобус среднего класса и 16 дополнительных рейсов. Первый автобус отправляется от МЦД «Химки» в 05:30, а последний — в 22:40.

На маршрут №42 «ст. Химки — Химки (Плотина)» вышел автобус большого класса и 17 рейсов. Общественный транспорт начинает движение в 07:00 от МЦД «Химки», а последний рейс отправляется в 20:55.

Увеличение количества автобусов позволило перераспределить транспортные средства на востребованные направления, обеспечив удобный проезд к станции МЦД «Химки» для жителей района Куркино.