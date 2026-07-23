Количество автобусов до Видного увеличат в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается работа по обращениям жителей, поступившим во время профильного часа по вопросам здравоохранения. По итогам встречи определили решения по транспортной доступности медицинских учреждений, организации парковок и мерам поддержки участников СВО.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков и глава Ленинского округа Станислав Каторов.

«Жители обозначили вопросы, которые напрямую влияют на доступность медицинской помощи. Совместно с профильными ведомствами мы проработали поступившие обращения и определили конкретные решения. Важно, чтобы жители могли своевременно добираться до медицинских учреждений, а возле поликлиник были созданы необходимые условия для пациентов», — отметил Станислав Каторов.

Одним из вопросов стала работа автобусного маршрута № 55 Дрожжино — Боброво — Лопатино — Видное. Его планируют перевести на регулируемый тариф ориентировочно с 1 сентября 2026 года. После заключения контракта количество автобусов на маршруте планируют увеличить с двух до четырех.

Также принято решение проработать вопрос создания дополнительного парковочного пространства возле поликлиники № 3 «Сапроново». Парковку планируют организовать со стороны улицы Березовой и на территории медицинского учреждения. Ориентировочный срок реализации мероприятий — октябрь 2026 года.

«Для нас важно, чтобы обращения жителей не оставались без внимания. По каждому вопросу продолжаем взаимодействовать с профильными ведомствами и контролировать реализацию принятых решений», — подчеркнул Станислав Каторов.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы медицинской помощи и социальной поддержки участников специальной военной операции. Жителям рассказали о действующих мерах поддержки, в том числе о возможности бесплатного зубопротезирования с установкой дентальных имплантов. Для участников СВО, получивших ранения челюстно-лицевой области, предусмотрена выплата до 1 млн рублей.