Колхоз «Уваровский» в Можайском округе засеет 2,7 тысячи гектаров земли

В поселке Уваровка Можайского района Московской области колхоз «Уваровский» активно начал весенне-полевые работы. Планируется засеять 2700 гектаров земли, из которых 830 гектаров займут под озимую рожь, а 72 гектара — под озимый рапс. На оставшихся 1790 гектарах расположатся яровые культуры: ячмень (697 гектаров), пшеница (657 гектаров), яровой рапс (330 гектаров), горох (104 гектара) и многолетние травы (200 гектаров). Дополнительно будет проводиться подготовка 600 гектаров пашни под озимые культуры — их будут обрабатывать и вспахивать в течение всего сезона.

По словам директора Александра Медведева, из-за погодных условий работы начались 15 мая. На данный момент уже засеяно 500 гектаров, и весь объем планируют завершить до 10 июня.

Озимую рожь колхоз планирует направить на производство солода и концентрата квасного сусла для крупных заводов «Очаково» в Краснодаре, Тюмени и Пензе. Ежегодно предприятие выпускает 4200 тонн ржаного солода и 3800 тонн концентрата квасного сусла.

Колхоз «Уваровский» — одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Можайского округа, где более 20 лет занимаются выращиванием зерновых и производством солода и концентрата квасного сусла. Хозяйство постоянно развивается: в этом году были приобретены новая техника и оборудование, включая трактор «Кировец», восьмиметровый дискатор и восьмикорпусный оборотный плуг. Также готовится к запуску новый зерносушильный комплекс производительностью 30 тонн в час.

В колхозе открыты вакансии, особенно востребованы механизаторы. Работникам возможно предоставление жилья.