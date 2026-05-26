Колхоз номер 1» в Можайском округе планирует собрать большой урожай

В Можайском округе уже пятый год успешно функционирует «Колхоз номер 1», который специализируется на органическом земледелии. В этом сезоне аграрии намерены собрать 25 тонн овощей. Первый урожай уже получен: с пяти теплиц сняли редис «Французский завтрак». Теперь эти площади готовят под посадку огурцов.

Хозяйство располагает 25 летними теплицами размером 6×8 метров, где выращивают около 20 сортов томатов, острый перец и огурцы. В больших теплицах шириной три метра растут баклажаны и перцы разных сортов.

Под открытым небом занято два гектара земли. Сейчас идет подготовка к посадке: закладывают агроволокно. Здесь высадят капусту, цукини, тыкву, кабачки и оставшуюся часть клубники. Кроме того, на открытом грунте культивируют картофель, свеклу, морковь, репу, редьку, горох, батат, зелень, лук, лук-порей и сельдерей, а также разные виды салатов.

Зимняя теплица разделена на несколько отсеков, в каждом из которых создан свой микроклимат, оптимальный для конкретной культуры. В конце июня теплицу закроют на профилактику: запланированы инженерные работы и обслуживание систем.

Все овощи и зелень в «Колхозе номер 1» — экологически чистые. При выращивании используются только удобрения, разрешенные реестром органического земледелия. Для защиты растений агрономы делают упор на профилактику: регулярно проветривают теплицы, тщательно ухаживают за культурами, проводят прополку.

Хозяйство постоянно экспериментирует и внедряет новые культуры. Так, в декабре прошлого года в открытый грунт посадили особый сорт моркови, который отличается более насыщенным и сочным вкусом.

В середине июня аграрии планируют собрать первый урожай клубники и огурцов. Основная часть продукции пойдет в рестораны Москвы, однако частные лица также могут приобрести овощи и зелень через сайт хозяйства.