Колесо обозрения в Химках с июня посетили более 2000 человек

На колесе обозрения в Химках с начала лета прокатились более двух тысяч зрителей. Аттракцион установили в парке имени Толстого в прошлом году.

Кататься на колесе комфортно в любой сезон: кабины аттракциона оборудованы системой охлаждения и нагрева воздуха.

«Колесо обозрения, несомненно, является сердцем парка Толстого. С момента открытия его ежедневно посещают десятки гостей парка. И это неспроста: находясь в кабинке, у посетителей появляется возможность посмотреть на химкинские красоты с высоты в 50 метров», — отметила лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Игнатьева.

Химкинское колесо обозрения — одно из самых высоких и зрелищных в Московской области. Один оборот оно делает за 16 минут. Одновременно на колесе могут находиться 144 человека в 24 кабинках. Аттракцион открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

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