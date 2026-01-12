Кол-центр ветеринарии Подмосковья принял 700 обращений за новогодние праздники

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут обратиться за помощью по телефону единого кол-центра государственной ветеринарной службы. За новогодние праздники туда позвонили почти 780 раз, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Специалисты помогли жителям решить различные вопросы. Так, почти 100 обращений были связаны с поиском ближайшей ветклиники, еще 98 человек хотели записаться на прием к специалисту. В топе вопросов также оказались вакцинация, оформление справок для поездок с питомцем и стерелизация.

«Новогодние праздники — время семейных встреч, прогулок и поездок. Для домашних питомцев это период повышенной активности, смены обстановки, поэтому владельцы чаще обращаются за советами к специалистам», — отметили в ведомстве.

Единый кол-центр ветеринарии доступен по номеру +7 (495) 668-01-25. Ночью звонки принимает голосовой помощник.

Найти ближайшую ветклинику и узнать режим работы также можно на интерактивном портале «Мой АПК».