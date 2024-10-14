Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял почти 200 тысячи звонков с января

Беременные могут воспользоваться кол-центром «Стань мамой в Подмосковье». С января операторы отработали почти 200 тысяч звонков, это на 1,8 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Операторы кол-центра рассказывают о системе родовспоможения, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом.

«С начала года операторы колл-центра приняли и обработали почти 200 тысячи звонков. Это на 1,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 16,1 тысячи звонков поступили из других регионов», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Задать вопрос жители могут по номеру 8 (800) 550-30-03. Кол-центр работает с 08:00 до 20:00.

В регионе также работает интернет-портал со всей информацией о системе родовспоможения.

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