Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял почти 150 тысяч звонков с января

Беременные женщины могут получить ответы на все интересующие вопросы, обратившись в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Специалисты горячей линии консультируют собеседниц о системе родовспоможения в регионе, рассказывают о необходимых документах и положенных выплатах.

В регионе действует и портал «Стань мамой в Подмосковье», однако многим жительницам удобнее обратиться в кол-центр.

«С начала этого года его операторы обработали почти 150 тысяч звонков, из них порядка 8,9 тысячи поступили из других регионов. Всего с 2019 года операторы кол-центра приняли более 1,3 миллиона звонков», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кол-центр обрабатывает обращения ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонки на горячую линию бесплатны.

Отдельно стоит отметить, что новоиспеченные родители имеют право на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».