Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 230 тысяч звонков с начала года

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 230 тысяч звонков с начала года. Специалисты отвечали на различные вопросы, касающиеся родовспоможения, медицинских учреждений, необходимых документов для роддома, центров грудного вскармливания и многого другого.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что вся информация о системе родовспоможения собрана на сайте «Стань мамой в Подмосковье».

«Для удобства будущих мам вся информация о нашей системе родовспоможения собрана на портале „Стань мамой в Подмосковье“, если же она хочет уточнить какие-то вопросы, то всегда может обратиться в наш кол-центр», — сказал Забелин.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.