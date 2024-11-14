Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 210 тысяч звонков с января

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 210 тысяч звонков с января. Это на 1,7 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года. Почти 18 тысячи обращений поступило из других регионов, рассказал глава Минздрава области Максим Забелин.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, операторы кол-центра готовы рассказать о системе родовспоможения, необходимых документах в роддоме, центрах грудного вскармливания и дать другую полезную информацию будущим мамам.
Задать интересующий вопрос можно по номеру 8 (800) 550-30-03 с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.