Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 21 тысячу звонков с начала года

С начала 2025 года кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 21 тысячи звонков. Операторы ответили на вопросы, которые больше всего волнуют беременных женщин.

Сотрудники рассказали собеседницам о системе родовспоможения, возможностях клиник, центрах грудного вскармливания в регионе, документах, необходимых для роддома, а также коснулись других вопросов.

«Подробная информация о работе системы родовспоможения Московской области собрана на портале „Стань мамой в Подмосковье“. Если же у женщины остались вопросы, то всегда можно обратиться в наш кол-центр», — подчеркнул министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, операторы с начала года также приняли более 1,2 тысячи звонков из других регионов России.

Поговорить с операторами можно каждый день с 8:00 до 20:00, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03.