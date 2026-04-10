Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал свыше 62 тысяч звонков с января

Будущие родители могут задать интересующие их вопросы, позвонив в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы консультируют собеседников по широкому спектру тем.

Желающие могут узнать о системе родовспоможения в Подмосковье, необходимых документах и выплатах. Кроме того, диспетчеры помогают подобрать медицинское учреждение.

«При возникновении дополнительных вопросов будущие родители всегда могут обратиться в наш кол-центр. Он начал работу в 2019 году, и за это время его операторы приняли более 1,3 миллиона звонков, а с начала этого года — свыше 62 тысяч», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кол-центр доступен каждый день с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Дополнительные сведения о системе родовспоможения в регионе опубликованы на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Родители при рождении ребенка в области могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор. Для этого необходимо быть гражданином России и зарегистрировать ребенка в подмосковном загсе.