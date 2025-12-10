Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал свыше 220 тысяч звонков с января

В Московской области будущие родители могут получить ответы на волнующие их вопросы по телефону. Горячая линия «Стань мамой в Подмосковье» продолжает предоставлять поддержку семьям.

Специалисты линии готовы подробно рассказать, как устроена система помощи при родах в регионе, какие документы необходимо подготовить, на какие выплаты можно рассчитывать, а также помочь с выбором подходящей больницы или перинатального центра.

«С начала этого года ее операторы обработали более 223 тысяч звонков, из них порядка 12,4 тысячи поступили из других регионов. Всего с 2019 года операторы горячей линии приняли более 1,3 миллиона звонков», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дистанционная помощь доступна каждый день с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Более подробно изучить информацию о родах в Подмосковье можно на специальном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Отдельно стоит напомнить о приятном бонусе для новорожденных. Родители могут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или выбрать подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Эта возможность есть у россиян, ребенок которых не только родился на территории области, но и был зарегистрирован в одном из местных отделений ЗАГС.