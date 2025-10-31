Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал свыше 200 тысяч звонков с января

Горячая линия «Стань мамой в Подмосковье» позволяет будущим родителям получить дистанционную консультацию. С начала года операторы обработали свыше 200 тысяч звонков, из которых более 13 тысяч поступили из других регионов России.

Кол-центр работает с 8:00 до 20:00 каждый день.

«В Московской области созданы условия для комфортного планирования и ведения беременности и родов. С волнующими вопросами всегда можно обратиться на горячую линию „Стань мамой в Подмосковье“», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонок бесплатный.

Дополнительные сведения о системе родовспоможения в регионе доступны на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что при рождении ребенка на территории области родители могут получить подарочный набор или выплату в размере 20 тысяч рублей. Для этого необходимо соблюдение ряда требований: мать и отец должны быть гражданами России, а их ребенок, родившийся в Подмосковье, должен быть зарегистрирован в областном органе ЗАГС.