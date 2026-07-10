Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал свыше 120 тысяч звонков с января

Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» помогает жителям быстро получить консультацию по вопросам, связанным с беременностью и родами. Операторы рассказывают о работе родильных домов, документах и выплатах.

Также в регионе работает портал «Стань мамой в Подмосковье».

«Если у будущих родителей возникают дополнительные вопросы, всегда можно позвонить в наш кол-центр — он работает с 2019 года, и за это время операторы обработали более 1,3 миллиона звонков, а с начала этого года — уже свыше 120 тысяч», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Бесплатный звонок можно совершить в любой день с 8:00 до 20:00.

При рождении ребенка в Московской области родители могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» или выплату в размере 20 тысяч рублей. Выбор смогут сделать россияне, чем ребенок появился на свет на территории региона и был зарегистрирован в местном загсе.