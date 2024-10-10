Кол-центр по вывозу мусора в Подмосковье принял свыше 20 тысяч обращений за сентябрь

Жители Подмосковья обратились на горячую линию единого контакт-центра трех регоператоров 20,5 тысячи раз за сентябрь. Они также отправили три тысячи письменных обращений.

Контакт-центр регоператоров находится в Сергиевом Посаде. Там ежедневно трудятся более 30 специалистов. Они принимают обращения с 08:00 до 20:00.

В сентябре Сергиево-Посадский регоператор принял более семи тысяч звонков и 750 писем, Рузский — семь тысяч звонков и свыше 600 писем, Каширский — более четырех тысяч звонков и 350 обращений.

Чаще всего жители задавали вопросы о взаиморасчете, заключении договоров и оформлении заявок на вывоз мусора.

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