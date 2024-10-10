Кол-центр по вывозу мусора в Подмосковье принял свыше 20 тысяч обращений за сентябрь
Жители Подмосковья обратились на горячую линию единого контакт-центра трех регоператоров 20,5 тысячи раз за сентябрь. Они также отправили три тысячи письменных обращений.
Контакт-центр регоператоров находится в Сергиевом Посаде. Там ежедневно трудятся более 30 специалистов. Они принимают обращения с 08:00 до 20:00.
В сентябре Сергиево-Посадский регоператор принял более семи тысяч звонков и 750 писем, Рузский — семь тысяч звонков и свыше 600 писем, Каширский — более четырех тысяч звонков и 350 обращений.
Чаще всего жители задавали вопросы о взаиморасчете, заключении договоров и оформлении заявок на вывоз мусора.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Более 9 тысяч заявок отработали в подмосковном ЦУР «Бизнес» с января
Строительство Северного обхода Лобни завершится к концу 2024 года
РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024
Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество
Выставки и мастер-классы организовали для детей в библиотеке в Лобне
Вакцинация против гриппа в Ленинском округе продлится до 1 декабря
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте