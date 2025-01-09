Кол-центр по вопросам ветеринарии в Подмосковье принял 280 звонков в праздники

В Подмосковье работает кол-центр по вопросам ветеринарии. Операторы отвечают на вопросы, связанные с графиком работы клиник, оформлением документов для животных и многие другие. Только в праздники жители Московской области позвонили в кол-центр 280 раз.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что владельцы обращались по вопросам терапии, в том числе оказания экстренной помощи, записи питомцев на стерилизацию и вакцинацию. Кроме того, поступали звонки от хозяев животных, потерявшихся во время прогулок. Ветеринары подчеркивают, что в данной ситуации вернуть питомца домой будет быстрее, если у него есть микрочип.

Напомним, позвонить в единый кол-центр можно по номеру: 8 (495) 668-01-25 ежедневно с 09:00 до 21:00.