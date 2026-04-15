Кол-центр по вопросам ветеринарии Подмосковья принял 9 тысяч обращений с января

Операторы контакт-центра по вопросам ветеринарии в Подмосковье приняли более девяти тысяч обращений с начала года. В среднем они обрабатывают от 50 до 120 звонков за день.

Операторы помогают владельцам домашних животных получить ответы на самые разные вопросы: от содержания и ухода до оформления документов.

Обращения сначала обрабатывает голосовой помощник «Вита». Он умеет отвечать на типовые вопросы. При необходимости звонок переводят профильному специалисту.

Чаще всего на горячую линию обращаются по вопросам регистрации животных, вакцинации, записи к ветеринару или поиска потерявшегося питомца. Один из популярных вопросов — оформление справок для путешествий по России и за рубеж.

Кол-центр работает круглосуточно по номеру +7 (495) 668-01-25.