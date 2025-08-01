Кол-центр паллиативной помощи принял 50 тысяч обращений в Подмосковье с 2022 года

Координационный центр паллиативной помощи Московской области отмечает трехлетний юбилей своей деятельности. Учреждение, начавшее работу 1 августа 2022 года, за этот период приняло свыше 50 тысяч обращений на горячую линию.

Центр организовал около 140 тысяч выездов патронажных бригад, а также обеспечил госпитализацию почти 59 тысяч пациентов, в том числе 1,1 тысячи детей.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной службы региона, в том числе открыли школы паллиативного пациента. На данный момент в Подмосковье работают 42 школы. Важно, что обучение в них проводится абсолютно бесплатно. Возможностью обучиться уходу за близкими уже воспользовались более 700 человек за полтора года существования этого проекта», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Служба также расширяет перечень доступных предложений. Так, юным пациентам теперь проводят стоматологический осмотр в домашних условиях. Этой услугой уже воспользовались родители 529 детей.

«Начали работу школы гигиены полости рта для паллиативных детей, где обучилось уже около 100 родственников. Для врачей паллиативной медицинской помощи региона проводятся конференции и мастер-классы, позволяющие повысить уровень оказания медицинской помощи паллиативным пациентам», — уточнил Забелин.

Для получения консультаций по вопросам паллиативной помощи жители могут круглосуточно обращаться по телефону +7 (498) 683-83-83.

Дополнительную информацию можно найти на специализированном портале.