Колл-центр паллиативной помощи Подмосковья принял 7,5 тысячи обращений с января

В Подмосковье работает единый координационный центр паллиативной медицины, обеспечивающий круглосуточную информационную поддержку. Специалисты горячей линии консультируют тяжелобольных жителей и их близких по всем вопросам лечения.

Связаться с диспетчерами для получения экстренного или планового совета можно в любое время по единому номеру +7 (498) 683-83-83.

«В Московской области сформирована многоуровневая система поддержки: работают профильные отделения, выездные патронажные бригады, а также школы для родственников, где обучают практическим навыкам ухода. Все эти звенья объединены круглосуточной „горячей линией“, через которую можно оперативно получить консультацию и при необходимости решить вопрос о госпитализации. С начала года операторы „горячей линии“ приняли почти 7,5 тысячи обращений», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для самостоятельного изучения темы работает специализированный портал «Паллиативная помощь». На сайте собрана подробная информация об организации медицинского присмотра на дому, правилах направления в профильные стационары, особенностях гигиены и ухода за маломобильными людьми, а также другие важные материалы.