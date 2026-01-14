Кол-центр БТИ Подмосковья принял почти 100 тысяч звонков в 2025 году

Жители Подмосковья могут обратиться за консультацией в кол-центр Бюро технической инвентаризации. В 2025 году этой услугой воспользовались 99,5 тысячи раз.

Беседы с операторами позволяют сделать более удобным взаимодействие жителей региона и сотрудников учреждения.

«Для того, чтобы оформить услугу, проверить ее статус, выяснить список нужных документов или определить, подходит ли определенная услуга для конкретной ситуации, достаточно сделать звонок на единый телефонный номер», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В 2025 году также запустили чат-бот, позволяющий задать специалистам вопрос, записаться на прием или заказать обратный звонок.

Сотрудники кол-центра бюро обрабатывали обращения и в праздничные дни. Только за два дня января на линию поступили 65 звонков.

Среди наиболее популярных тем — техническая инвентаризация, создание планов, оформление объектов в рамках дачной амнистии, а также межевание земель.

«Наш приоритет — постоянное повышение уровня сервиса. Мы стремимся сделать процесс взаимодействия наших клиентов с учреждением удобным и прозрачным, уделяя особое внимание развитию кол-центра, который за шесть лет работы стал ключевым инструментом упрощения коммуникаций и повышения удовлетворенности пользователей», — пояснила генеральный директор БТИ региона Нелли Алексеева.