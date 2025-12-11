Кол-центр БТИ Подмосковья принял более 90 тысяч обращений с начала года

Жители Московской области активно пользуются кол-центром Бюро технической инвентаризации, чтобы решить вопросы с недвижимостью. С начала года операторы приняли свыше 92 тысяч обращений.

Диспетчеры работают без выходных.

«Консультации предоставляются по различным вопросам, связанным с деятельностью БТИ, включая техническую инвентаризацию, межевание земель, перепланировку помещений и оформление недвижимости. Таким образом, эффективная работа колл-центра позволяет существенно облегчить взаимодействие жителей Подмосковья с ведомством, способствуя быстрому решению важных вопросов, касающихся имущества и прав собственности», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Чаще всего клиенты обращаются по поводу технической инвентаризации объектов и оформления технических планов, в том числе в рамках дачной амнистии. Также популярны консультации по межеванию участков, перепланировке квартир и процедуре перевода садовых домов в статус жилых.

По словам генерального директора бюро Московской области Нелли Алексеевой, столь высокий спрос на телефонные консультации говорит о доверии жителей региона.