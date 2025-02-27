Кол-центр БТИ Подмосковья принял более 14 тысяч обращений с начала года

Операторы кол-центра БТИ Подмосковья каждый день обрабатывают около 350 звонков от жителей региона. На горячую линию бюро с начала года обратились 14 747 человек.

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что чаще всего сотрудникам кол-центра задают вопросы о дачной амнистии, просят предоставить копии архивных документов, консультируются по вопросам согласования перепланировок, определения границ участков и их регистрации.

Во время беседы желающие также могут оставить заявку на предзаказ.

В 2024 году на горячую линию БТИ Московской области поступило свыше 171 тысячи обращений.