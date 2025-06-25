Кол-центр БТИ Подмосковья принял 9 тысяч заявок по дачной амнистии с января

Более девяти тысяч звонков поступило в колл-центр БТИ Подмосковья по вопросам оформления недвижимости в рамках дачной амнистии. Об этом сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений.

«Кол-центр БТИ Московской области начал работать шесть лет назад. Это полноценный востребованный сервис для связи учреждения и подмосковных жителей, благодаря которому гражданам оказывается оперативная профессиональная помощь, в том числе консультирование о процедурах дачной амнистии и другим имущественным вопросам», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

С сентября 2024 года услуги БТИ в Московской области можно получить в офисах МФЦ. Прием ведется в 56 отделениях 47 округов. Только с начала этого года почти три тысячи человек обратились в окна БТИ с вопросами по дачной амнистии. Генеральный директор БТИ региона Нелли Алексеева отметила, что в Подмосковье, как и по всей стране, продолжается действие этой услуги. В среднем операторы обрабатывают около двух тысяч звонков в неделю, большинство из них касается оформления недвижимости. Т

Напомним, дачная амнистия — это упрощенный способ оформить недвижимость в собственность. Программа действует до 2031 года и касается участков, предназначенных для ИЖС, ЛПХ и садоводства.