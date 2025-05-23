Книжный фримаркет организовали в библиотеке в Чехове

Центральная библиотека муниципального округа совместно с организаторами «Фримаркет в Чехове» проводит книгообмен. Мероприятие приурочено к Общероссийскому дню библиотек и посвящено обмену литературными произведениями среди жителей.
В рамках благотворительной акции посетители центральной библиотеки смогут обменяться книгами, познакомиться с книжными сообществами муниципалитета и узнать о традициях книгодарения и буккроссинге.
Жителей и гостей округа приглашают принять участие в акции — принести книги и взять понравившиеся взамен. Мероприятие состоится во вторник, 27 мая, с 16:00 до 18:00 в центральной библиотеке по адресу: муниципальный округ Чехов, улица Лопасненская, дом № 10. Подробности проведения книгообмена можно уточнить по контактам, указанным на официальном сайте учреждения.
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