Книжный фримаркет организовали в библиотеке в Чехове

Центральная библиотека муниципального округа совместно с организаторами «Фримаркет в Чехове» проводит книгообмен. Мероприятие приурочено к Общероссийскому дню библиотек и посвящено обмену литературными произведениями среди жителей.

В рамках благотворительной акции посетители центральной библиотеки смогут обменяться книгами, познакомиться с книжными сообществами муниципалитета и узнать о традициях книгодарения и буккроссинге.

Жителей и гостей округа приглашают принять участие в акции — принести книги и взять понравившиеся взамен. Мероприятие состоится во вторник, 27 мая, с 16:00 до 18:00 в центральной библиотеке по адресу: муниципальный округ Чехов, улица Лопасненская, дом № 10. Подробности проведения книгообмена можно уточнить по контактам, указанным на официальном сайте учреждения.