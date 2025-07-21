Книжную выставку «Святые свидетели вечности» открыли в Лыткарине

Книжная выставка, «Святые свидетели вечности» посвященная древнерусской культуре открылась в фойе главного дома усадьбы «Лыткарино». На ней представлены книги из научно-вспомогательного книжного фонда Лыткаринского историко-краеведческомузея. Экспозиция создана при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Экземпляры познакомят читателей с древними монастырями России и Подмосковья, а также редкими иконами и сохранившимися фресками.Лыткаринского историко-краеведческого музея.

«Памятники древнерусской культуры подмосковной земли, созданные и столетиями бережно хранимые, приобщают нас к богатому национальному духовному и культурному опыту, призывают современных граждан помнить и ценить историю, подвиг и достижения русского народа», — отметили сотрудники Лыткаринского историко-краеведческого музея.

Гости и жители города смогут посетить выставку до 31 августа. Она будет работать со вторника по пятницу с 10:00 до18:00 и в субботу с 10:00 до 16:00.