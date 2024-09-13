Книжная выставка к Международному дню грамотности прошла в поселке Хорлово

В городском округе Воскресенск в библиотеках прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню грамотности. Они направлены на повышение интереса к родному языку и развитие навыков грамотности среди юных читателей.

В библиотеке рабочего поселка Хорлово для детей организовали игровую программу «Родное слово, родная речь». Участники мероприятия приняли участие в увлекательной викторине, где угадывали известные пословицы, отгадывали загадки и решали кроссворд. Кроме того, школьники познакомились с книжной выставкой, на которой были представлены энциклопедии, толковые и орфографические словари, справочники и сборники упражнений по русскому языку.

В Воскресенской городской библиотеке № 3 прошел лингвистический квиз «Будь грамотным — будь успешным!». Здесь ребята смогли познакомиться с интересными и познавательными книгами, выполнили задания по грамматике, орфографии и пунктуации, а также вспомнили русские пословицы, поговорки и фразеологизмы.

Организаторы мероприятий подчеркнули важность грамотности и образования для достижения успеха в жизни. Школьникам напомнили, что знание родного языка открывает новые горизонты и возможности для личностного роста.

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