Выставку книг о Балашихе открыли в новом сквере «Семьи, любви и верности»

В честь открытия сквера «Семьи, любви и верности» в микрорайоне Заря для юных читателей Библиотеки № 5 провели познавательные игры и интересный мастер-класс. Каждый ребенок смог забрать приготовленную игрушку и секретный рецепт, который сможет повторить в домашних условиях.

Торжественное открытие сквера «Семьи, любви и верности» состоялось в День города Балашихи. Книжная выставка-история «Мой город — капелька России» стала выразительным признанием любви к родному округу. Самые активные участники мероприятия стали новыми читателями библиотеки. Праздник прошел весело, активно и познавательно.

Новый сквер возвели в бывшем военном городке микрорайона Заря. Ветераны выбрали территорию для благоустройства, помогли в разработке концепции сквера и выбрали его название. После чего проект был включен в региональную программу «Благоустройство».

Его общая площадь составляет 1,2 гектара. Символом сквера стал монумент самолета — истребитель МиГ-23, который передали из 1-й Армии ПВО-ПРО. В новой зоне отдыха появились детская и спортивная площадки, освещение, скамейки, урны и пешеходные дорожки.

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