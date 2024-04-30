Книжная акция прошла в Звенигородской детской библиотеке | 360°

30 апреля 2024, 20:04
Книжная акция прошла в Звенигородской детской библиотеке
Акция «Угощайся книгой» прошла в Звенигородской детской библиотеке. Юные посетители с удовольствием послушали сказки Ирины Пивоваровой, рассказы Андрея Усачева и стихи Григория Остера «Вредные советы».
Как рассказали в администрации Одинцовского городского округа, мероприятие приурочили ко Всемирному дню книги и защиты авторского права.
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Кроме того, сотрудники библиотеки посетили учащихся Первой школы имени Пронина и детского образовательного центра и прочитали детям отрывки из любимых всеми произведений.
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