Книгу с картинами мытищинских художников презентовали в селе Федоскино

Альбом представляет собой масштабный проект, объединяющий имена талантливых художников, чья жизнь и творчество связаны с мытищинской землей. Особую гордость вызвало то, что многие из них — выпускники Федоскинского института, ставшие признанными мастерами федоскинской и жостовской лаковой живописи.

В мероприятии приняли участие сотрудники фабрики «Федоскино», студенты института, заместитель главы администрации Ольга Сидоркина, представители Совета депутатов, Общественной палаты, Мытищинской ассоциации художников, а также руководители историко-художественного музея и галереи искусств.

Заместитель председателя Мытищинской ассоциации художников Оксана Головко отметила, что книга получилась замечательной. В ней представлены великие художники, связанные с Мытищинской землей, в том числе Виктор Попков — символ искусства послевоенного поколения. «Для меня было почетно написать вступительную статью для этой книги», — подчеркнула она.

Помимо презентации, студенты и гости прослушали лекцию с новыми фактами об истории Мытищинского края, что сделало событие не только культурным, но и познавательным.