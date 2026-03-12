Книгу правил дорожного движения создали дошкольники в Одинцове

Первые страницы будущей книги посвятили основам: устройству светофора, значениям дорожных знаков и правилам перехода проезжей части. Полицейские объясняли сложные темы через игру и наглядные примеры, чтобы дети легче усваивали материал.

«Ребята рисуют знаки, наклеивают изображения улиц и пешеходных переходов. Из отдельных листов постепенно сложится сборник, который воспитанники будут дополнять все время обучения в саду», — рассказал капитан полиции Роман Нилов.

Пока в книге правил всего несколько страниц. Но впереди у детей еще три года занятий. К выпуску сборник наполнится новыми материалами, а у дошкольников сформируется устойчивое понимание дорожной безопасности.