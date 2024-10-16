Книгу «Почетные граждане земли Наро-Фоминской» вручили 100-летнему ветерану

В поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею ветерана Великой Отечественной войны Евгения Семеновича Евдокимова. В апреле он отметил день рождения и в честь этого события решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа ему было присвоено звание «Почетный гражданин Наро-Фоминского городского округа».

Председатель Совета депутатов Геннадий Пензов с особым чувством благодарности вручил юбиляру экземпляр книги «Почетные граждане земли Наро-Фоминской», где отдельные страницы посвящены жизни и подвигам Евгения Семеновича. Ветеран с удовольствием листал страницы книги, вспоминая места и события, запечатленные на старых фотографиях.

«Мы искренне благодарны всем ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее которой не знало человечество, » — отметил Геннадий Пензов.

С каждым годом все меньше остается участников Великой Отечественной войны, но память о их героизме жива в сердцах людей.

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