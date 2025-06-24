Книгу об автомобильной истории Подольска вручили историческому музею

Авторы Марина и Вячеслав Манейкины представили книгу-альбом «Сохраняем живую историю» об автомобильной истории в Подольске. Они вручили экземпляр музею-заповеднику «Подолье».

На мероприятии всех поприветствовали председатель Совета депутатов Алексей Никулин и директор музея Александр Елехин.

Авторы Манейкины собрали и обработали огромный архив фотографий и исторических материалов. Многие снимки жители Подольска увидят впервые. Сотрудники музея «Подолье» помогали инициаторам в поиске материала и подборе информации.

Разделы содержат информацию о предприятиях в Подольске, которые имеют отношения к отечественной автопромышленности, подольских дорогах, истории создания отделения ДОСААФ, очерки о первых женщинах за рулем, автомобилях подольского Горкома и Исполкома и жителях-коллекционерах ретро-автомобилей.

В книге рассказывается, что все началось с небольшого парада ретро-автомобилей в начале 2000-х годов. Участие в нем приняли владельцы уникальных машин. После чего они решили собираться регулярно, поэтому создали общественную организацию. Ежегодные пробеги и выставки стали традицией в Подольске.

Изюминкой мероприятия стала фотозона для посетителей, где каждый желающий мог сделать запоминающиеся снимки рядом с раритетными автомобилями ГАЗ-21 «Волга».