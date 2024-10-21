Книгу об архитектуре города Видное презентовали в Ленинском округе

Презентация книги о выдающемся архитекторе Борисе Ефимовиче прошла в центральной библиотеке Видного. Специалист известен как автор уникального проекта исторического центра города.

Борис Ефимович создал более 40 уникальных зданий и сооружений. Среди них музыкально-драматический театр в Воронеже, санатории «Красная Москва» и «Новая Ривьера» в Сочи, Дворец на Яузе и многие другие.

Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова рассказала, что архитектор с большим интересом приступил к разработке образа современного рабочего поселка. «Он захотел наделить Видное лучшими качествами города и дачного поселка, придать ему черты населенного пункта будущего», — отметила Татьяна Квасникова.

Автором книги о Ефимовиче является известный журналист и писатель-краевед Алексей Плотников. Он уверен, что это произведение будет интересно жителям Видного, которые должны знать историю родного города.

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