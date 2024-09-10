Книгу о жизни ученого Кропоткина представили в Дмитровском кремле

Петр Кропоткин — известный ученый, историк, публицист и общественный деятель рубежа XIX–XX веков. Он исследовал тектоническое строение Сибири и Центральной Азии, писал труды по философии, создал идеологию анархо-коммунизма, переехал в Дмитров после революции.

В музее-заповеднике городского округа открыли экспозицию, посвященную деятелю. Недавно ей исполнилось десять лет. На праздник пришли жители и гости Дмитрова. Посетителям провели экскурсию и прочитали лекцию, рассказали о малоизвестных фактах из биографии и презентовали книгу «Грани таланта: издательская деятельность Петра Алексеевича Кропоткина». В ней представлены письма английскому критику Эдварду Гарнетту, где Петр Кропоткин повествует о подготовке к печати нескольких работ.

Артисты театра-студии «Колеса» инсценировали эпизоды, основанные на архивных документах музея, воспоминаниях политического деятеля Рыжова и автобиографии Марии Гольдсмит.

Программа получилась интересной и насыщенной.

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