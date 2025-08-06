Книгу о вкладе округа в Великую Победу презентуют жителям Зарайска

В Центе досуга «Победа» состоится презентация книги «Сражался фронт, трудился тыл», автором которой является зарайский краевед, почетный житель округа Владимир Полянчев. Издание посвящено жизни Зарайска и его жителей в годы Великой Отечественной войны.

Книга «Сражался фронт, трудился тыл» — результат многолетних исследований Владимира Полянчева. Как сообщила дочь писателя Ольга Полянчева, издание представляет собой уникальный сборник публикаций и исторических очерков, дополненных ранее не публиковавшимися архивными документами. Это свидетельства о стойкости, мужестве и героизме местных жителей, проявленных на фронте и в тылу.

«Владимир Иванович был истинным патриотом своего края. И он писал о людях, которые тоже были патриотами, любили свой город, свою землю, защищали ее в суровые военные годы и на чьем примере мы сегодня воспитываем молодое поколение», — рассказала председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации округа Надежда Максимова.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Начало презентации 7 августа в 14:00.