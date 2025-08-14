Книгу о подвигах участников СВО выпустят в Серпухове

В Серпухове работают над книгой, посвященной подвигам земляков, отдавшим жизни в ходе специальной военной операции. В электронном формате опубликуют 180 проникновенных историй.

Над «Книгой памяти» работают специалисты Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, корреспондент Серпуховского информационного агентства Марианна Гермек, ветераны «Боевого Братства» в Серпухове и Протвине.

Создатели проекта решили рассказать, что за статистикой стоят судьбы людей и любящие семьи. Недавно прошла встреча со вдовой добровольца Василия Свищева, который отправился на защиту Родины.

«Книга имеет огромное значение для будущих поколений», — поделилась Римма Свищева.

В «Книге памяти» опубликуют 180 историй. Авторы планируют, что после завершения специальной военной операции ее отправят в печать.

«Мы хотим, чтобы наших героев знали, чтобы помнили, какой ценой достается мир», — подчеркнула руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева.

Проект — бесценный памятник мужеству, любви и самоотверженности, который навсегда сохранит имена тех, кто отдал свою жизнь за будущее Серпухова и всей России.