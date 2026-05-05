Книгу о памятных местах округа издали в Наро-Фоминске

В первой редакции было 16 очерков, в новой их уже 22. Благодаря работе краеведов и местных жителей в книгу добавили интересные факты и редкие исторические фотографии, например, уникальные снимки архитектора Бориса Фрейденберга, спроектировавшего несколько корпусов местной фабрики. Руководитель авторского коллектива — заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

Глава округа Роман Шамнэ рассказал, что эта работа — серьезный труд, требующий ответственности и скрупулезной проверки фактов. По его словам, он хорошо знает родной город, но благодаря книге открыл для себя много нового.

Первые экземпляры поступят в библиотеки округа. Книга также доступна в электронном виде, чтобы любой желающий мог с ней ознакомиться. Это важный вклад в сохранение исторической правды и памяти о малой родине.