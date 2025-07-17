Книгу о памятниках героям войны презентовали в Павлово-Посадском округе

Издание «Памятники и мемориальные доски на территории Павлово-Посадского городского округа, посвященные участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» вышло в свет в начале июля. Презентация книги состоялась в выставочном зале «Дом Широкова».

Автором фотографий и идейным вдохновителем альбома стал житель Павловского Посада, потомственный летописец родного края Александр Белов. Книга издана при участии Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса и кандидата исторических наук, доцента, директора МУК «ППМВК» Ирины Ушаковой.

«Эта книга — дань уважения тем, кто не щадил сил и здоровья ради общей Победы и на фронте, и в тылу. Мы помним о подвиге наших соотечественников!» — отметила Ирина Ушакова.

Презентация новой книги о героизме наших предков приобрела особенную значимость в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества.