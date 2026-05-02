Книгу о Наро-Фоминске презентовали к 100-летию города

Вышла в свет книга «Памятные места Наро-Фоминского края», презентация которой была приурочена к 100-летию города. На страницах издания — 22 очерка о памятных местах Наро-Фоминского городского округа.

В книгу вошли материалы о «чеховской» Якунчиковой даче, усадьбе Шлиппе в Любаново, усадьбе князей Щербатовых в Литвинове, а также о других исторических локациях города.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ отметил: «На самом деле книга получилась очень интересная — настоящий подарок нашему городу к 100-летию. Очерки о разных наших местах позволяют нам по-новому взглянуть на историю нашего округа, нашей малой родины».

Над изданием под руководством заместителя председателя Московской областной Думы Олега Рожнова трудилась целая команда историков, краеведов и специалистов музейного дела. При этом фотографии, иллюстрации и пожелания принимались от всех неравнодушных к истории родного края.

Олег Рожнов рассказал: «Находили исторические фотографии XIX века, связанные с теми усадьбами, которые здесь стояли, о которых мы ранее не знали. Мы раскрыли эту книгу для всех, теперь она доступна и в электронном виде, и в библиотеках в бумажном виде. Все, кто хочет почитать, прикоснуться к истории, получат такую возможность».

Первая версия издания вышла в 2020 году и включала 16 очерков, она была посвящена 80-летию Великой Победы. Новая книга «Памятные места Наро-Фоминского края» доступна в городских библиотеках, а также в электронном виде.