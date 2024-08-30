Книгу о ликвидаторах радиационных аварий и катастроф презентовали в Коломне

В молодежном центре «Горизонт» представили книгу памяти «Ветераны подразделений особого риска». В ней собраны сведения о 181 ликвидаторе радиационных аварий и катастроф из Коломны.

Памятную книгу посвятили ликвидаторам радиационных происшествий, в том числе работникам Коломенского завода. Долгое время эти люди были засекречены, на подготовку материалов для издания ушло 10 лет.

«Они создавали ядерный щит нашей страны ценой своего здоровья, а порой и жизни: участвовали в испытаниях ядерного оружия на Новой Земле, на Семипалатинском и Новоземельском полигонах, сборке ядерных зарядов, ликвидации аварий на атомных подводных лодках и аварии на химкомбинате „Маяк“», — отметил подполковник участник подготовительных и ликвидационных работ на Семипалатинском полигоне Отари Кварацкелия.

Коломенский автогонщик Сергей Поваров рассказал на мероприятии о своем отце, Николае Поварове . В сентябре 1954 года тот был на Тоцких учениях.

Известный фотограф Коломенского завода Виктор Смыслов в 1952–1953 годах делал снимки последствий испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.

Отметим, Коломенский завод сотрудничает с корпорацией «Росатом» , здесь производят резервные дизель-генераторы для атомных электростанций.

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