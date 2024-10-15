Книгу о Герое России Евгении Трундаеве презентовали в Зарайске

В техникуме Зарайска провели встречу студентов с писателем Михаилом Федоровым. На ней состоялась презентация книги о Герое России Евгении Трундаеве.

Мероприятие прошло в филиале Луховицкого аграрно-промышленного техникума в Зарайске. Его приурочили к 10-й годовщине со дня гибели Евгения Трундаева.

Автор книги «Солдаты СВО. На фронте и в тылу» Михаил Федоров презентовал произведение собравшимся педагогам и студентам, представителям местного отделения «Боевого братства». На встрече также присутствовали вдова погибшего Героя и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Волкова.

Писатель рассказал о книге, в которой повествуется о подвигах Евгения Трундаева, его ученика Героя России Юрия Щербакова и однополчанина комбата Николая, а также ответил на вопросы собравшихся. Издание с автографом Михаил подарил фонду «Защитники Отечества».

Отметим, что Михаила Федорова удостоили диплома всероссийской литературно-исторической премии «Моя Россия» за книги «Герои Сирии» и «Герои СВО».

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