Книгу о битве за Кавказ представили в Подольске

В Подольске в архиве Министерства обороны состоялся круглый стол, приуроченный к 82-й годовщине начала операции по освобождению Крыма от немецко‑фашистских захватчиков. На нем представили второй том книги «Битва за Кавказ. Факты, события, документы», написанной историками из Чеченской Республики.

Создание этого фундаментального издания стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авторов с Центральным архивом Министерства обороны РФ, который располагается в Подольске. На мероприятии присутствовали сотрудники архива, поисковики и юнармейцы. Среди почетных гостей был член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Илья Герасев.

На вопросы отвечал один из авторов книги, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по добровольчеству и молодежной политике, член Общественной палаты Чеченской Республики, почетный гражданин города Грозный, историк, член Союза журналистов России и председатель Совета Регионального отделения «Поисковое движение России» в Чеченской Республике Иса Сардалов.

Он отметил, что особого внимания заслуживает вклад молодого поколения в создание книги. Студенты факультета иностранных языков Чеченского государственного университета занимались переводами архивных документов с немецкого языка.

Также Сардалов как председатель совета Регионального отделения «Поисковое движение России» в Чеченской Республике привлекает юнармейцев из гимназии имени Подольских курсантов к поисково-исследовательской работе в Центральном архиве Министерства обороны РФ.