Книгу краеведа Аркадия Зюзина к 80-летию Победы презентовали в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе прошла презентация нового произведения писателя и краеведа Аркадия Зюзина «О войне. О памяти. О людях». Автор посвятил издание 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Произведение презентовали в Дмитровской центральной библиотеке.

«Выход такой книги для меня — это некоторый итог определенного периода деятельности и как писателя, и как человека. Проект длился 10 лет. Это было очень интересное время», — поделился Аркадий Зюзин.

Издание состоит из трех разделов. Первый посвящен семи дням ноября-декабря 1941 года, когда на дмитровской земле шли ожесточенные бои. Вторая часть рассказывает об исследовании братских могил на территории округа. Третий раздел повествует о судьбах пропавших без вести солдат. Автор книги восстановил их имена и подвиги.