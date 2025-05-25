Книгу краеведа Аркадия Зюзина к 80-летию Победы презентовали в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе прошла презентация нового произведения писателя и краеведа Аркадия Зюзина «О войне. О памяти. О людях». Автор посвятил издание 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Произведение презентовали в Дмитровской центральной библиотеке.
«Выход такой книги для меня — это некоторый итог определенного периода деятельности и как писателя, и как человека. Проект длился 10 лет. Это было очень интересное время», — поделился Аркадий Зюзин.
Издание состоит из трех разделов. Первый посвящен семи дням ноября-декабря 1941 года, когда на дмитровской земле шли ожесточенные бои. Вторая часть рассказывает об исследовании братских могил на территории округа. Третий раздел повествует о судьбах пропавших без вести солдат. Автор книги восстановил их имена и подвиги.
«Проект очень нужный, особенно в это сложное для страны время. Он важен для молодежи, которая, надеюсь, эту книгу обязательно прочитает», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.
Каждая страница произведения напоминает о том, какой ценой досталась Победа. Познакомиться с работой Аркадия Зюзина можно в Дмитровской центральной библиотеке.
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