Книгу для подростков о Зарайске номинировали на межрегиональную премию

Пресс-служба администрации городского округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Зарайск

Книга «Призрак в городке на Осетре», написанная автором из Зарайска, участвует в голосовании на премию «Книга года: Сибирь». Жителей округа приглашают отдать свой голос на сайте конкурса.

Детективная история, которая разворачивается в старинном Зарайске, отражена в книге, номинированной на межрегиональную премию. По сюжету девятилетний мальчик переезжает сюда с родителями из столицы и проводит здесь необычные летние каникулы.

Автор Юлия Брыкова рассказала, что в книге поднимаются темы отношения к малой Родине, развития и благоустройства городов. Также произведение заставит читателей поразмышлять о меценатстве, волонтерстве и уважении к другим народам и их культуре.

Голосование за книгу проходит на сайте конкурса до 31 августа.

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