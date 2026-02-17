Книги в подарок принесли в библиотеку Химок ко Дню дарения

Международный день дарения книг отметили в Химках 15 февраля. В библиотеке № 3 «Библио-Холл» члены Молодежного парламента передали читателям коробки с книгами.

Молодые люди собрали разнообразную коллекцию изданий, чтобы каждый посетитель нашел что-то по душе. В тот день в библиотеке было много гостей, а книги стали настоящим хитом. Даже артисты театральной студии прервали репетицию читки сценария и с удовольствием выбрали себе экземпляры.

«Этот праздник создан, чтобы напомнить о любви к чтению, ведь книга — кладезь мудрости и жизненного опыта. В этот день принято дарить книги близким, передавать их в библиотеки и общественные пространства», — рассказал депутат Химок Евгений Иноземцев.

Член Молодежного парламента Максим Силин выбрал книгу и подарил ее своему учителю в знак признательности. Он отметил, что праздник стал прекрасным поводом поблагодарить того, кто ежедневно делится с молодежью знаниями и ценным опытом.

Представители Молодежного парламента напомнили: книга дарит не только знания, но и надежду с вдохновением, поэтому чтению всегда есть место в жизни. Акция привлекла внимание многих посетителей, превратив день книгодарения в любимую традицию.